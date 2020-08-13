فتاة التروسيكل: هفضل طول عمري أنقل الناس في الانتخابات مجانًا

قالت مروة الجهلان، المعروفة إعلاميًا بفتاة التروسيكل بالأقصر، إن الدافع وراء نقلها الناخبين إلى مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمجان، هو خدمة الدولة المصرية التي منحتها الكثير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية،: "متحمسة جدا جدا عشان خاطر بلدي وعاوزاها دايما تكون منصورة ودايمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون منصور".

وتابعت: "زى ما الدولة وقفت جنبى وعطتنى حقى أنا لازم أقف جنبها وأديها حقها وكنت بنقل الناس لأن المسافة كانت بعيدة جدا".

وتابعت: "نقلت الناس والحمد لله مية مية ويا رب دايمًا بلدنا تفضل منصورة"، مطالبة الجميع بالمشاركة في الانتخابات من أجل بناء الوطن.

واستطردت: "انا هقعد طول عمري أي انتخابات هروح بعربيتي مجانا أودي الناس الانتخابات".