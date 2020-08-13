الإبراشي يشيد بمشاركة السيدات في انتخابات الشيوخ: في الصدارة

أثنى الإعلامى وائل الإبراشى، على مشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا أن مشهد مشاركتها كان واضحاً وبارزاً.

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذا الأمر سيجعلها تحطم إرث الكسل الانتخابي القديم الذى اعتاد عليه المصريون، في الاستحقاقات السياسية، مشيداً بمشاركة المرأة المصرية التي كان لها دور كبير وحيوى منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وأضاف "الإبراشى"، أنه رغم المتاعب والمشقة التي تتكبدها السيدات الكبيرات في السن، إلا أنهن حرصن على النزول والإدلاء بأصواتهن في صورة مشرفة وهن ملتزمات بالإجراءات الصحية والطبية: "السيدات في صدارة المشهد كما اعتدنا".

ولفت "الإبراشى"، إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة خاصة وأن الفلسفة الجديدة التي سيعمل على أساسها مجلس الشيوخ، ستتمثل في أن يكون معمل مختبر للأبحاث والدراسات لكافة مشاكل المجتمع التي لم يتم التوصل إلى حل لها على مدى العقود الماضية.