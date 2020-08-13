باحثة: مصر ستشهد حراكا سياسيا جديا من جانب الأحزاب

قالت الدكتورة هالة فؤاد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ لجان انتخابات الشيوخ أغلقت أبوابها أمس في تمام الساعة التاسعة مساء، وبدأت عملية فرز الأصوات بعد إدلاء آخر ناخب بصوته في انتخابات "مجلس الشيوخ"، مؤكدة أنّه أصبح لدينا نوع من الحراك السياسي الذي كنا نرجوه من فترة، وهو اتفاق الأحزاب مع الذي جاء في صورة القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ هذا له دلالة واضحة، وهي أنّ الفترة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا ومحاولة جدية من الأحزاب في التواصل مع المواطنين لتحقيق المصالح والأهداف التي تسعى الدولة دائما لها، ونأمل أن تكون بداية جديدة قوية في توسيع نشاط الأحزاب وتعاونها تحت راية واحدة وهي خدمة الوطن.

وأوضحت: "سنتابع الفترة المقبلة المشهد، وسنلاحظ وجود حراك سياسي، وسنجد أنّ هناك مشاركة من الأحزاب لخدمة الوطن وتحقيق المصالح والأهداف القومية في ظل التحديات والتهديدات التي نواجهها، والتي تستدعي بالضرورة تكاتف الجميع دون تمييز".

واستكملت أنّه سيكون هناك تكامل بين الأحزاب أكثر من المنافسة، لأننا إذا لاحظنا سنجد أنّ هناك 11 حزبا جميعها تحت القائمة الوطنية من أجل مصر، ما يصب دائما في مصلحة المواطن المصري.