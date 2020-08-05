أحمد فايق يُسلط الضوء على المركز الطبي الاستشفائي المصري بلبنان: خدماته مجانية

سلط الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الضوء على المركز الطبي الاستشفائي المصري بلبنان، وذلك في تعليقه على انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة".

وقال "فايق"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المركز الطبي الاستشفائي المصري بلبنان بدأ العمل في بيروت منذ 15 يناير الماضي، ويعمل على خدمة الجالية المصرية وأهل لبنان وكل من يتواجد على أرض لبنان مجانًا، وتصرف الأدوية أيضا مجانا.

وأوضح الإعلامي، أن المركز الطبي يحتوي على 6 عيادات بداخلة ما بين جراحة ونساء وتوليد وباطنة ويعمل فيه نخبة من أطباء القوات المسلحة المصرية، "الاعلان عنه كان في صفحة السفارة المصرية بلبنان يوم ١٤ يناير الماضي في اطار الاخوة مع الشعب اللبناني".

وتابع: " الآن هذا المركز يستقبل العشرات من المصابين، كم أنت عظيمة يا مصر، وكم انت عزيزة على قلوبنا يا لبنان".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.