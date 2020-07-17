يؤهل للهجرة ويفتتح في أغسطس.. تعرف على أهداف المركز المصري الألماني

خلال أيام سيتم افتتاح المركز المصري الألماني لتأهيل المصريين الراغبين للهجرة إلى ألمانيا، ويرصد التقرير التالي شروط الالتحاق والهدف من إنشاء المركز.

* افتتاح المركز المصري الألماني الدولي في أغسطس القادم

* يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحتها

* الالتحاق بالمركز لأصحاب الحرف المهنية

* مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني

* المركز يتيح فرص عمل للشباب المصري الراغب في الهجرة النظامية عن طريق القنوات الرسمية للهجرة

* توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، كما يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وإيجاد أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها وتوفير البدائل الآمنة بما فيها فرص الهجرة النظامية.

* دمج الشباب العائد من الخارج في مجتمعهم اقتصاديًا واجتماعيًا

* اختيار منطقة المعادي بالقاهرة ليكون مقر المركز بها.

* الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".