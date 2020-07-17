يؤهل للهجرة ويفتتح في أغسطس.. تعرف على أهداف المركز المصري الألماني
يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها
كتب:
سماح حسن
04:25 ص | الجمعة 17 يوليو 2020
خلال أيام سيتم افتتاح المركز المصري الألماني لتأهيل المصريين الراغبين للهجرة إلى ألمانيا، ويرصد التقرير التالي شروط الالتحاق والهدف من إنشاء المركز.
* افتتاح المركز المصري الألماني الدولي في أغسطس القادم
* يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحتها
* الالتحاق بالمركز لأصحاب الحرف المهنية
* مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني
* المركز يتيح فرص عمل للشباب المصري الراغب في الهجرة النظامية عن طريق القنوات الرسمية للهجرة
* توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، كما يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وإيجاد أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها وتوفير البدائل الآمنة بما فيها فرص الهجرة النظامية.
* دمج الشباب العائد من الخارج في مجتمعهم اقتصاديًا واجتماعيًا
* اختيار منطقة المعادي بالقاهرة ليكون مقر المركز بها.
* الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".