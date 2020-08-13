ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى مليونين و396 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليونين و396 ألفا و638 حالة، عقب تسجيل 66 ألفا و999 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة - حسب ما جاء في قناة "إنديا تي في" الهندية - أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفًا و33 حالة، عقب تسجيل 942 حالة وفاة جديدة، مضيفة أنّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و695 ألفا و982 شخصا.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.