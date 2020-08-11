إصابة رئيس الهند السابق بكورونا ونقله إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم، نقلًا عن مصادر بالمستشفى العسكري في نيودلهي أن الرئيس السابق، براناب موكرجي، أصيب بفيروس "كوفيد-19" ونقل إلى المستشفى.

ونقلت تقارير إصابة "موكرجي"، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2012 وحتى 2017، في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الاتحادية مرة أخرى زيادة في عدد الحالات اليومية تتجاوز 50 ألف حالة.

وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانًا، أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًا منذ 30 يوليو، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكتب موكرجي، الذي تولى وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية على مدى تاريخه السياسي الممتد لعقود، على تويتر، أمس الإثنين، قائلًا: "إن الفحص أثبت إصابتي بكوفيد-19 بينما كنت أزور المستشفى لسبب آخر".

وتابع: "أطلب ممن خالطوني في الأسبوع الماضي أن يعزلوا أنفسهم ويجروا الفحص"، دون أن يذكر تفاصيل عن حالته.

وتفيد إحصاءات رويترز، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في الهند يزيد على 2.2 مليون مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وإن كانت قد سجلت عدد وفيات قليلا نسبيا.