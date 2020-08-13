نانسي عجرم عن انفجار المرفأ: بيروت شافت ويلات بس هي أقوى من الكسر

وجّهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى جمهورها، تعليقًا على تفجير مرفأ بيروت.

وغرّدت عجرم عبر حسابها على تويتر: "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة، توجّعت، شافت الويلات، بس بيروت أقوى من انو تنكسر، بيروت ست الدّني بيروت ما بتموت".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.