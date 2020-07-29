"سلامات" تجمع نانسي عجرم مع محمد يحيى
كتب:
محمود الرفاعى
09:05 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة مع الملحن محمد يحيى لطرحها ضمن ألبومها الجديد.
الأغنية من كلمات شادى نور، وتوزيع هادى شرارة، ومكساج إيلى بربر، تم تسجيلها فى القاهرة.
احتفل جمهور الفنانة نانسي عجرم، عبر تويتر بتحقيق أغانيها نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".
وحققت أغنية "عم بتعلق فيك" أكثر من 100 مليون مشاهدة، كما حققت أغنيه "بدنا نولع الجو" أكثر من 70 مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي يا قلبي" حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.