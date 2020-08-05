اتجاه لتأجيل حفل نانسي عجرم على "تيك توك" بسبب انفجار بيروت

تعتزم منصة "تيك توك" تأجيل حفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم الذي كان من المقرر إقامته بأداة البث المباشر، غداً الخميس، بسبب انفجار مرفأ بيروت، أمس.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إن عجرم تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة الحادث، ولا يُمكنها إحياء أي حفل في ظل الأوضاع الراهنة.

ونعى الفنان أحمد عز، ضحايا انفجار لبنان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وغرد قائلا: "خالص التعازي والمواساة.. لبنان في القلب".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت بسبب الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.