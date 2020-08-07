نانسي عجرم تهاجم السلطات اللبنانية

هاجمت المطربة اللبنانيه نانسي عجرم، السلطات اللبنانية، لتركيزهم في أمور تافهة، وتركهم التحقيق في حادث تفجر لبنان.

وكتبت نانسي عبر توتير: "انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنها فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت"

كان انفجارا هائلا، وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.