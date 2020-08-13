حسام داغر ينعى سناء شافع بكلمات مؤثرة

نعى الفنان حسام داغر، الفنان الراحل سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا، أمس، بعد صراع مع المرض.

وكتب "داغر": "شاهدت في صغري مسلسل (أولاد آدم) رائعة الكاتب الكبير محمد جلال عبدالقوي، ولم يلفت نظري سوى تمثيل المبدع الراحل سناء شافع بملامحه الحادة وتمثيله المميز عن جيله وأرستقراطية شديدة في الأداء والكلمات، خاصة أنه كان يقوم بشخصية ابن الباشا الذي افتقر ويعاني من الفقر والذل بعد حياة القصور والعز".

وتحدث عن دوره قائلاً: "شخصية معقدة تحتاج ممثل من طراز خاص.. منذ هذه اللحظه تعلقت عيني بالممثل الأستاذ سناء شافع.. أبحث عنه في المسلسلات والأعمال للاستماع بفنه وما يقدمه من طريقه تمثيل تميزه دونًا عن غيره.. وتدور الأيام وأصبحت ممثلا وظللت أبحث عنه ألا أن تقابلنا سويًا في معهد الفنون المسرحية".

وأضافت: "هو دكتور كبير يقوم بتدريس التمثيل وهنا فهمت أن دوره في الحياة كان في تربية و رؤية الأجيال وهي تتعلم علي يديه.. ويساعدني القدر وأقوم بالتمثيل أمامه في أحد المسلسلات وكان يقوم بشخصية شيخ دجال وأنا مجنون وظللنا نضحك، خلال التصوير وأخبرته بكل حبي تجاهه منذ صغري".

وتابع: "كانت ابتسامته الجميلة وطيبته وأسلوبه اللبق وهو يقول لي.. (لقد أسعدت قلبي بكلماتك البسيطة هذه).. رحل اليوم سناء شافع ولم ارتو بعد من تمثيله المميز.. لم أشعر حتى الآن أنه ترك لي إرثه من التمثيل المتقن.. تشعر أمامه أنه مايكل كين الشرق.. وداعا سناء شافع.. آخر من نستطيع القول إنه كان أستاذًا للتمثيل".