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البترول: انخفاض ضريبة أرباح شركات القطاع 199.7 ألف جنيه خلال عام

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مارينا رؤوف
01:35 م | الخميس 13 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن قيمة الضريبة المتوقعة من أرباح الشركات البترولية والأجنبية قدرت قيمتها بـ41 مليون و602 ألف جنيه في الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2020-2021.

وأشارت الموازنة العامة للدولة إلى أن قيمة ضريبة أرباح شركات البترول والشركات الأجنبية انخفضت من 41 مليونًا و801 ألف جنيه خلال العام المالي 2019-2020 إلى 41 مليونًا و602 ألف جنيه بانخفاض قدره 199.7 ألف جنيه.

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