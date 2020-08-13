الحماية المدنية بالشرقية تنجح فى إنقاذ طفلين تعطل بهما مصعد 

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الشرقية) بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق - بسبب عطل فنى بين الطابقين الثانى والثالث .. على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى بمديرية أمن الشرقية ، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (أحد الأشخاص ونجليه "طفلين - سنى "2،3 سنوات") وإخراجهم من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات حيث قدم المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.