أسعد الله مساءكم والاختيار.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

مسلسلات

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "يوميات ونيس الجزء الأول" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، و"عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

MBC2

عرض فيلم "Ultraviolet" الساعة 2 مساء، وفيلم "WarGames" الساعة 4 مساء، وفيلم "Lucky Number Slevin" الساعة 6 مساء، وفيلم "Miss Sloane" الساعة 8 مساء، وفيلم "The Big Short" الساعة 10.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "النمر الأسود" الساعة 3 مساء، وفيلم "تلك الأيام" الساعة 5.30 مساء، و"تيتة رهيبة" الساعة 8 مساء، و"الوتر" 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "ومضى قطار العمر" الساعة 4 مساء، وفيلم "حبيبة الكل" الساعة 7.30 مساء، و"النعامة والطاووس" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج فاشون ستار، الساعة 8 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج أسعد الله مساءكم الجزء الثالث، الساعة 10.30 مساء.