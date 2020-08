أنا مش معاهم وبـ100 وش.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "أنا مش معاهم " الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الحرامي والعبيط" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "تتح" الساعة 10 مساءً، و"ألوان السما السابعة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "Tangled" الساعة 2 ظهرًا، و"Attack the Block" الساعة 4 عصرًا، و"Nerve" الساعة 6 مساء، وفيلم "The Day the Earth Stood Still" الساعة 8 مساء و"The Hunger Games" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "أجراس الخطر" الساعة 4 مساء، و"امرأتان ورجل" الساعة 7.30 مساء، و"أيام الخادمة أحلام" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5.30 مساء.

دبي

عرض برنامج "العائلة الأقوى" الساعة 8 مساء.