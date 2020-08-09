بـ100 وش وأتوبيس السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "أقوى الرجال" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الوحل" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "خليج نعمة" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "زكي شان" الساعة 8 مساءً، وفيلم "حرامية في تايلاند" الساعة 10 مساءً، و"لمح البصر" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Informant الساعة 2 ظهرًا، وS.W.A.T. الساعة 4 عصرًا، وTracers الساعة 6:30 مساءً، وThe Taking of Pelham 123 الساعة 8:30 مساءً، وفيلم The Double الساعة 10:30 مساءً، وIt Follows الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"حق ميت" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"القاصرات" الساعة 11:45 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.