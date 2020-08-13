13 خطوة هامة للهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلان نتيجة مجلس الشيوخ

بعد انتهاء عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مساء أمس، التي كانت يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، في 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تحت إشراف قضائي كامل، توجد عدة خطوات منتظرة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات منتظر إجراؤها.

ووفقا لتصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبيانات الهيئة، ترصد "الوطن" أبرز الخطوات المنتظرة، وهي كالتالي:

- إرسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

- ترسل اللجان العامة الحصر العددي لعدد الناخبين المقيدين بها ومن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا.

- تقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

- يتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.

- إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال يوم من تاريخ الصدور.

- تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري.

- في حال جولة الإعادة، سيتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 20 أغسطس.

- الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يومي 20 و21 أغسطس.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

- تبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة 5 سبتمبر الساعة 12 ظهرا.

- تجرى انتخابات الإعادة في الخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

- يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز لاحقا.

- يجرى إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.