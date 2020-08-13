نائب محافظ القاهرة: السيسي وجه بالاستثمار في الشباب لإضافة دماء جديدة

قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه مسؤولية حكم مصر وجه بالاستثمار في الشباب، وجعلهم يشاركون في العملية السياسية، وكذلك السلطة التنفيذية بكل قوة، لإضافة دماء جديدة للدولة المصرية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب أثبتوا خلال السنوات الأخيرة أنهم قادرون على تحمل المسؤولية، ودفع مصر للتقدم والنهوض، مؤكدًا أن الرئيس شارك في أكثر من مؤتمر للشباب، وآخرهم المؤتمر الدولي للشباب الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ قبل أزمة كورونا، حيث استمع لهم وتفاعل مع مشاكلهم، وذلك على عكس السنوات الماضية التي كان دور الشباب فيهما مهمشًا، ولم يكن لهم دور كبير في الدولة المصرية.

وتابع أن الشباب اليوم أصبحوا مشاركين في كل المجالات، سواء كنواب للمحافظين، أو في الوزارات، كما شاركوا أيضًا في انتخابات مجلس الشيوخ.