"صيادلة الغربية" تنعى أحد أعضائها توفي بكورونا

نعت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، الصيدلي باسم سعيد، 42 عاما، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، ويعد سادس حالة وفاة بين صفوف صيادلة الغربية جراء الفيروس.

وقال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، في بيان صادر عنه، "يتوالى رحيل شهداء الواجب من الصيادلة، متأثرين بفيروس كورونا، والدكتور باسم سعيد، يعتبر هو الشهيد رقم 42"، مضيفا أن "الدكتور سعيد معروف في منطقة سيجر بطنطا، بمساعدة الجميع وسعيه في الخير وأنه أبى أن يترك ميدان المعركة وظل صامدا إلى أن ذهب شهيدا ليلحق بزملائه الذين سبقوه، ليظل الصيادلة ومعه جميع الأطقم الطبية مثالا للبذل والعطاء والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن".

وأضاف أن الطبيب الراحل شعر بأعراض المرض، حيث جرى نقله إلى مستشفى عزل كفر الزيات حتى توفي اليوم، ومن المقرر دفنه وفقا للإجراءات الاحترازية اليوم، بمقابر سيجر.

وكان الدكتور باسم سعيد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى عزله داخل مستشفى كفر الزيات عقب ظهور أعراض الإصابة، وتدهورت حالته الصحية إلى أن وافته المنية.