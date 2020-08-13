وفاة طبيبة بـ"حميات كفر الشيخ" بعد صراع مع كورونا

توفيت الدكتورة شيماء إبراهيم عبد الحميد، طبيبة بمستشفى حميات كفر الشيخ، متأثرة بفيروس كورونا، بعد صراع معه دام قرابة الشهر، حيث أصيبت وهي تؤدي عملها في الصفوف الأولى لأبطال الجيش الأبيض.

وتوفيت الطبيبة داحل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث جرى حجزها بالمستشفى منذ قرابة الشهر، وهي أم لطفلين يبلغان من العمر 8 و5 أعوام، وأصيبت خلال أداء عملها بمستشفى حميات كفر الشيخ.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى دفتر عزاء نعياً للشهيدة بعدما توفيت صباح اليوم، حيث حرص الكثير من زملائها على نعيها، كما نعاها مستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور حاتم الجوهري، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب كفر الشيخ.

فيما نعاها الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب، ورئيس قسم العزل بالمستشفى الجامعي، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الفاضلة دكتوره شيماء إبراهيم عبد الحميد بمستشفى حميات كفر الشيخ بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، يعلم الله ما في قلوبنا من ألم وحزن وندعوا الله لها بالرحمة، وأن يحتسبها من الشهداء فقد أصيبت وهي في الصفوف الأولى لأهم مستشفيات مواجهة الوباء وندعوا الله لزويها بالصبر والسلوان وباقي الزملاء بالثبات والعزيمة لمواصلة الكفاح".

وأعلن مستشفى كفر الشيخ الجامعي، أنه يجري تغسيل وتكفين الجثمان داخل المستشفى، وذلك لتسليمه لذويها الذين ينتظرون داخل ساحة انتظار بالمستشفى.