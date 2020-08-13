"الشباب والرياضة": أزمة كورونا أظهرت قوة الدولة وإبداعات أبنائنا

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، كلها أمل وطاقة وطاقة إيجابية، لتحفيز ودعم ورعاية شباب مصر.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الرئيس أكد على عزم الدولة المصرية، على دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يحقق مستقبل أفضل لهم.

وتابع، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه الشكر للرئيس السيسي على إيمانه بدعم شباب مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم دعما كبيرًا للشباب وفقا لرؤية الرئيس السيسي.

وأردف، أن الوزارة كان لديها مشروعات وبرامج عديدة نفذتها خلال فترة أزمة كورونا، كما أن وزير الشباب أكد على التعاون مع مختلف الجهات للاستثمار في الشباب وتهيئة بيئة داعمة لهم في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

وشدد، على أن الأزمات تظهر قوة الدولة الحقيقية ووعي وإيمان القيادة بأبنائها، لافتًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا واجه العالم ظروفا استثنائية، وأثبت الشباب المصري قدرته على التعامل مع هذا الواقع ومواجهة التحديات، حيث دشن عدة مبادرات إيجابية لحماية المجتمع من تداعيات الأزمة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية، ومردفًا أن أزمة كورونا أثبتت قدرات وإبداعات الشباب المصري.

وأردف، أن الوزارة ستنظم احتفالات بداية من اليوم حتى السبت المقبل، في حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن هذا الحي متميز وأثبت أن الدولة المصرية استطاعت تطوير العشوائيات وجعلها أماكن صالحة وآمنة تليق بالمواطن المصري.