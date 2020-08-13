تدريب أطقم التدريب بمستشفى السلوم الجديد قبل افتتاحه بأيام

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تشكيل فريق من الإدارة المركزية للتمريض، لتدريب فريق التمريض بمستشفى السلوم المركزي على أقسام المستشفى المختلفة بعد تطويره وبناء مبنى جديد وتجهيزه للافتتاح.

وقال "البلتاجي"، اليوم، إن التدريب النظري يستمر ثلاثة أيام ويبدأ بعده التدريب العملي ثلاثة أيام في مستشفى مطروح العام تحت إشراف صباح الخالع، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة بمطروح.

وأضاف أن مديرية الصحة تهتم برفع كفاءة الفرق الطبية والتمريض بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، من أهالي مطروح عامة وأهالي السلوم خاصة، داخل المستشفى المركزي الجديد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أجرت إحلال وتجديد في مستشفى السلوم المركزي، من خلال هدم المبنى القديم لمستشفى السلوم وإنشاء مبنى جديد على أحدث طراز هندسي طبي، منوهًا بأنه جارٍ تجهيزه من حيث الفرش والمعدات الطبية اللازمة.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح مستشفى السلوم المركزي خلال الأيام المقبلة، من قبل وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جدير بالذكر أن مستشفى السلوم المركزي استغرق تطويره ما يقرب من 5 سنوات.