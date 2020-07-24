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تجهيز مستشفى السلوم تمهيدا لافتتاحه

وتدريب أفراد التمريض في الأقسام الحرجة

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محمد بخات
02:10 م | الجمعة 24 يوليو 2020
جانب من تدريب التمريض بمستشفى السلوم

جانب من تدريب التمريض بمستشفى السلوم

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استمرار تدريب أفراد التمريض الجدد على العمل بالأقسام الحرجة في مستشفى السلوم المركزي.

وقال "البلتاجي"، اليوم، إن التدريب سيكون تحت إشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية، تمهيدا لافتتاح المستشفى قريبا.

وأضاف أن مستشفى السلوم يجري حاليا فرشه بأحدث الأجهزة الطبية ودعم مخازنه بالمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الإحلال والتجديد على مدار السنوات الماضية وإنشاء مبنى جديد له مصمم طبقا لأحد الأنظمة الطبية.

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