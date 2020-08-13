"الجمعيات الأهلية": تمويل بعض المشروعات لتوفير فرص عمل لمتضرري كورونا

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات ستقوم بتمويل عدد من المشروعات بالتعاون مع بعض الوزارات، سواء من خلالها مباشرة، أو عن طريق حصولها على قروض من الصندوق الإجتماعي، لتوفير فرص عمل للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد لـ"الوطن"، أنه سيتم تدريب بعض العمالة، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر، تمهيدًا لتشغيلهم في المشروعات المختلفة.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، أنه جارٍ العمل على تعويض ودعم المتضررين من المرشدين السياحيين الذين توقفت أعمالهم بسبب جائحة كورونا قريبًا، لافتة إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين لدعمهم لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، إلى جانب التخطيط لإطلاق حملات توعية إعلامية وميدانية لدعم العمالة غير المنتظمة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، بضرورة التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، طبقًا لقواعد البيانات التي تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة علي مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ضمن جهود الحماية الاجتماعية لمناهضة الآثار السلبية لفيروس كورونا.