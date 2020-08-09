عاجل.. الجمعيات الأهلية تجهز 140 طن مساعدات غذائية للبنان

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تجهيز الجمعيات الأهلية المصرية لمساعدات غذائية لإرسالها إلى لبنان تُقدر بقرابة 140 طنا من المواد الغذائية المختلفة.

وقالت الوزيرة، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تلك الجمعيات هي: "بنك الطعام المصري، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية البر والتقوى"، التي تشارك في تجهيز شحنة المواد الغذائية؛ لإرسالها إلى لبنان.

وأضافت الوزيرة أن جمعيتي "الهلال الأحمر" و"بنك الكساء المصري" جهزتا شحنة مستلزمات طبية تضم 6000 بدلة طبية، و1000 "جاون" طبي، و700 حذاء طبي أبيض، و1000 حقيبة مستلزمات طبية، و100 لتر كحول مطهر، و500 مرتبة سرير، فيما جهز "بنك الكساء المصري" شحنة ملابس.