اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد استمرار دعم مستشفيات العزل: شغالين ليل نهار

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنَّ الجمعيات الأهلية مستمرة في دعم مستشفيات العزل بالأجهزة الطبية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنَّه يتمّ العمل على 3 محاور رئيسية، بدءا من نشر ملصقات ولوحات ارشادية للتوعية بأعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منها، وتأكّيد الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير المستلزمات الطبية والكمامات والترمومتر، حتى دعم مستشفيات العزل بأجهزة تنفس صناعي تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف "عبدالقوي"، لـ"الوطن"، أنَّ كل مستلزمات مستشفيات العزل كان المجتمع المدني عنصرًا فاعل في توفيرها، مشيرًا إلى أنَّ معظم تجهيزات مستشفى عزل كفر الزيات كانت من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في دعم الأسر التي أصيبت من العمالة غير المنتظمة والأسر التي توقف نشاط عملها بسبب الأزمة ماديًا ومعنويًا، مؤكدًا أنَّ الدعم مازال مستمرًا.

وأكّد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنَّ هناك كثيرين تبرعوا خلال الأزمة، منوهًا إلى أنَّ الاتحاد شكّل غرفة لإدارة الأزمة، مشيرا إلى أنَّها "كانت تعمل ليلًا نهارًا لتوفير كل الخدمات بما فيها الكفن، والتابوت، وتوفير سيارات لدفن الموتى من تبرعات الأهالي"، لافتًا إلى أنَّه يتم عمل غرفة عناية مركزة في مستشفى حميات كفر الزيات، إلى جانب توفير قروض ميسرة للمضارين من الأزمة، لتمويل مشروعات صغيرة من خلال الصندوق الاجتماعي لوزارة التضامن.