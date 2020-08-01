توزيع 133 عجلا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالأقصر

قال محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه سوف يتم توزيع لحوم الأضاحي لعدد 133 عجلاً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتى ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع المحافظة الأكثر احتياجاً.

وتقوم إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، بذبح وتوزيع 40 عجلاً، كما تقوم مؤسسة أخرى، بذبح وتوزيع 73 عجلاً، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلاً.

جدير بالذكر، أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.