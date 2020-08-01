رئيس التحرير

محمود مسلم

توزيع 133 عجلا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:12 ص | السبت 01 أغسطس 2020
جانب من ذبح اللحوم

جانب من ذبح اللحوم

قال محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه سوف يتم توزيع لحوم الأضاحي لعدد 133 عجلاً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتى ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع المحافظة الأكثر احتياجاً.

وتقوم إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، بذبح وتوزيع 40 عجلاً، كما تقوم مؤسسة أخرى، بذبح وتوزيع 73 عجلاً، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلاً.

جدير بالذكر، أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.

اقرأ المزيد:

أقاموا الصلاة وذبحوا الأضاحي.. هكذا احتفل أهالي الأقصر بعيد الأضحى

التحقيق مع وكيل شباب الأقصر ومدير "النواصر" لإقامة صلاة العيد بإسنا

في 10 معلومات.. كيف سيحتفل أهل الأقصر بعيد الأضحى باحترازات كورونا؟

لأول مرة.. مستشفى حميات الأقصر يعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا