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محمود مسلم

العاملون بوزارة الهجرة يحتفلون بعيد ميلاد السفيرة نبيلة مكرم

كتب:

سماح حسن
02:28 م | الخميس 13 أغسطس 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

مفاجأة سارة كانت في استقبال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لدى دخولها لمقر الوزارة، اليوم، حيث استقبلها العاملون في الوزارة باحتفال من نوع خاص بمناسبة عيد ميلادها، وشكرت "مكرم" العاملين على تلك المفاجأة".

يذكر أن نبيلة مكرم قد عملت بوزارة الخارجية في عدة وظائف، وخدمت في أمريكا، ودبي، والبرازيل، ثم كُلفت بمنصب وزيرة الهجرة عقب فصلها من وزارة القوى العاملة قبل قرابة 5 أعوام.

وكانت مكرم قد تابعت خلال الأيام الماضية من خلال غرفة عمليات وزارة الهجرة إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدة أنه سيتم إرسال تقرير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول تقييم تجربة التصويت بالبريد في الخارج.

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