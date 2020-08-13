محافظ أسيوط يحيل العاملين بمركز صحة ببني زيد الأكراد للتحقيق

أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العاملين بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم خلال أوقات العمل الرسمية دون أسباب مبررة، إضافة إلى فتح تحقيق في الإهمال الجسيم وتردي الأوضاع بالمركز.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية، بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية.

وتفقد المحافظ مبنى مركز الرعاية الصحية ببني زيد الأكراد، للتأكد من انتظام سير العمل بها، حيث تبين له عدم تواجد العاملين بمقر الوحدة باستثناء ممرض وإداريين، ما يسبب خللاً في انتظام العمل والخدمة المقدمة للمواطنين وتعطيل مصالحهم، بالإضافة إلى عدم النظافة بالمركز والإهمال في مختلف إقسامه.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مشيرا إلى ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف وانتظام سير العمل لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان محافظ أسيوط وجه بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية وغيرها من المنشآت الخدمية، للتأكد من انضباط سير العمل بها والاطمئنان على تواجد العاملين بمقر عملهم.