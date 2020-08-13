محافظ أسيوط يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء الإقليم

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الطالب أحمد مدحت مصطفى، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية شعبة علمي، والطالبة رحاب خالد عثمان عباس، لحصولها على المركز الأول مكفوفين ضمن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2019/2020.

وأجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالطالبين، معبراً عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على المركزين "الأول علمي" و"الأول مكفوفين" ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي جرى إعلانها أمس الأربعاء.

وحصل الطالب أحمد مدحت مصطفى، بمعهد أسيوط النموذجي، على مجموع 650 درجة، بينما حصلت الطالبة رحاب خالد عثمان عباس بمعهد فتيات منفلوط الأزهري على مجموع 599 درجة.

وكان الأزهر الشريف أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية مساء أمس، وكان من نصيب المنطقة الأزهرية بأسيوط مركزين الأول علمي والأول مكفوفين.

كما وجه محافظ أسيوط التهنئة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجميع قيادات الأزهر الشريف، لتميز أبنائهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.