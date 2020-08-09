أخبار البنوك.. تفاصيل ومزايا أبرز الشهادات الدولارية في 5 بنوك

تقدم البنوك المصرية عددا من الأوعية الادخارية بهدف التسهيل والتيسير على العملاء، وتعد شهادات الادخار واحدة من أهم هذه الأوعية سواء بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ومن أهمها الشهادات بالدولار.

وتقدم "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل الشهادات الدولارية في بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك CIB على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات ذات عائد ثابت بحد أدنى 500 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.2% سنويًا ويصرف ربع سنوي.

* مزايا الشهادة

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يتم احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

بنك مصر

يقدم بنك مصر الشهادة الخماسية الدولارية ذات العائد الثابت، بحد أدنى 1000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.2% سنويًا ويصرف ربع سنوي، لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

البنك التجاري الدولي

يقدم بنك CIB شهادة ادخار متوسطة وطويلة الأجل لمدد 3 أو 5 أو 7 سنوات، بحد أدنى 1000 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.25%.

* مزايا الشهادة

- يتم احتساب العائد على أساس ثابت ومتغير.

- إمكانية استرداد الشهادة ذات العائد الثابت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- متوفرة للأفراد والشركات.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية الشهادة الخماسية الدولارية ذات العائد الثابت بحد أدنى 500 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 5% سنويًا ويصرف بشكل ربع سنوي، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما أنّ حق الشراء مكفول للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مصريين وعرب وأجانب، ودون حد أقصى.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني الشهادة الخماسية بالدولار، بحد أدنى 5000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 0.75% يصرف ربع سنوي، إذ يمكن الاسترجاع الكامل أو الجزئي للشهادة بعد 6 أشهر فقط من تاريخ الإصدار.