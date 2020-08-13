الغردقة تستقبل أولى رحلات الطيران من مولدوفا بعد انقطاع دام سنوات

تستقبل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أولى الرحلات الجوية القادمة من مولدوفا وعلى متنها نحو 180 سائحا بعد انقطاع لخطوط الطيران من مولدوفا دام لعدة سنوات.

من المقرر أن تصل أولى رحلات عودة خط الطيران من مولدوفا في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس إلى مطار الغردقة، وذلك في إطار زيادة معدلات الوفود السياحية إلى مدينة الغردقة، بعد إعادة فتح حركة الطيران.

كشف إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية الكبرى، عن أن فنادق الغردقة تستقبل اليوم عددا من السائحين من مولدوفا عقب فتح أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة"، بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، وذلك عقب التنسيق بين الجهات المصرية وشركات الطيران الملدوفي.

وأشار شكري إلى أنه سيجري تسيير رحلة أسبوعية، كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم وذلك كخطوة أولى لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن عودة السياحة حاليا خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى بعد جائحة كورونا.

وأوضح أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين منذ بداية يوليو الماضي عدة رحلات سياحية من دول أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا، مطالبا وزارة السياحة بالموافقة على رفع نسبة التشغيل إلى 75 بالمائة بدلاً من 50 بالمائة، بخاصة أن الفنادق لم تسجل أي إصابة بكورونا.

وقال الخبير السياحي عصام علي لـ"الوطن"، إن جائحة كورونا أعادت تشكيل خريطة الجنسيات السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى أن فنادق البحر الأحمر بدأت استقبال عدد من الجنسيات والتي توقفت خطوط الطيران بها منذ عدة سنوات، موضحا أن مرسى علم تنتظر قريبا وصول الوفود الأوروبية، منوها بأن هناك توقعات بعودة قوية للسياحة الإيطالية والسياحة البلجيكية والألمانية.

وكشف مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، عن حصول 174 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل واستقبال النزلاء من السياحة الداخلية والخارجية، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، بعد عودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.