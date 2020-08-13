بعد مد التقديم لـ30 سبتمبر.. الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مد فترة التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتمكين أكبر عدد ممكن من المستفيدين من التقدم بالطلبات.

ومُدت فترة تلقي الطلبات بسبب استقبال المنصة لنحو 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، حيث تلقت المنصة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وتستعرض "الوطن" الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي.

نظام الممارسة

عندما يقوم شخص بتوصيل تيار كهربائي بشكل مخالف، ويتم تحرير محضر ضد المبنى، يتم توقيع غرامة شهرية تتراوح بين 400 و800 جنيه؛ أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات/ ساعة، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

العدادات الكودية

عبارة عن عداد موقت يتم تركيبه بالمباني المخالفة، ويتم المحاسبة حسب الاستهلاك، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــــا.

يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

ثم الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، واستيفاء البيانات الآتية:

الاسم الرباعي، وعنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، واختيار المحافظة، المنطقة، ورقم الهاتف، ورقم العقار.

اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما إذا كانت البيانات غير واضحة، أو بها خطأ، فسيُطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.