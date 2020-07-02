الكهرباء: إيصال الممارسة شرط الحصول على العداد الكودي

قال أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن هناك طلبات متزايدة من المواطنين، للحصول على العداد الكودي، لافتا إلأى أن المسموح به حاليا، هو التحول من نظام الممارسة الى الحصول على العداد الكودي.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلأى أن المنصة متاحة لمن يعمل بالممارسة، ويسعى للحصول على العداد الكودي، لافتا إلى أن العداد الكودي لايقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، مشيرا إلى أنه من لايمتلك إيصال الممارسة، لن يحصل على العداد الكودي.

وأوضح: "نستهدف حاليا المواطنين الذين يعلمون بنظام الممارسة في الكهرباء للحصول على العداد الكودي"، مشيرا إلى أنه من لايمتلك إيصال الممارسة غير مستهدف في المرحلة الحالية، للحصول على العداد الكودي.