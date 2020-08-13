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محمود مسلم

محافظ المنوفية يستقبل مطران بنها وقويسنا

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الوطن
03:18 م | الخميس 13 أغسطس 2020
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأنبا ماكسيموس، مطران بنها وقويسنا، والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام.

وقدم الأنبا ماكسيموس التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً له ولأبناء المنوفية دوام الخير والاستقرار والسلام، مؤكداً وحدة الصف وأن نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته باستقبال الأنبا ماكسيموس، مؤكدًا وحدة المصريين من مسلمين ومسيحين فهم نسيج واحد، داعيًا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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