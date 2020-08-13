الانتهاء من فرز 140 لجنة فرعية في المنوفية

تواصل اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، متابعة فرز اللجان الفرعية بالقرى والمراكز والمدن، وسط تواجد أمني مكثف واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المترددين على اللجنة العامة.

وأكد المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من فرز 140 لجنة فرعية، ولم يتم تسجيل أي مشكلات في فرز اللجان.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنوفية تبلغ الكتلة التصويتية لها 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا، مقسمين على 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً و1 لجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.