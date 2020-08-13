غلق 16 صيدلية مخالفة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الغلق الإداري لـ 16 صيدلية بقرى ومراكز (قويسنا، وشبين الكوم، الباجور، والسادات)، لمزاولة النشاط دون وجود المدير المسؤول.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية، حيث تبين خلال مرور التفتيش مخالفة 9 صيدليات بقرى مركز قويسنا، و5 صيدليات بقرى مركز الباجور وصيدلية بمركز شبين الكوم، وأخرى بمركز السادات.

كما وافق محافظ المنوفية على استمرار الغلق لمستشفى خاص بمركز الشهداء، صدر لها قرار الغلق رقم 1055 لسنة 2020 وذلك لعدم تلافيها للمخالفات المسببة للغلق.

وأكد أبوليمون استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة، للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.