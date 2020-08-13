السبت آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أن السبت المقبل هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير فى باقي الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده المركز التكنولوجى بحي جنوب الجيزة، لمتابعة توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة، بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، والتعامل الجيد مع المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين، والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي، للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها.

كما شدد محافظ الجيزة على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بتسلم كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، وذلك بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار "راشد" إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حال رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة أي معوقات، وتسهيل عمل اللجان، وتحقيق تقدم فى ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين.