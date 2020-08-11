محافظ الجيزة يوفر سيارة لنقل مواطنة ويوجه بإعادتها لمنزلها عقب التصويت

في لفتة إنسانية، استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لطلب مواطنة تقيم بشارع جودة الحصري، متفرع من شارع المساكن بحي بولاق الدكرور، وتقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية، لبعد مقر لجنتها الانتخابية، وتعانى من أعراض مرضية، ما يصعب عليها الأدلاء بصوتها الانتخابى، وتناشد المسئولين مساعدتها فى ممارسة حقها الدستوري والأدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور، بسرعة التواصل مع المواطنة، وتوفير وسيلة نقل لها، لاصطحابها لمقر لجنتها الانتخابية الكائن بمدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة بشارع المدرسة بصفط اللبن، للإدلاء بصوتها الانتخابي، وإعادتها لمحل سكنها مرة أخرى.

حرصت المواطنة على الاتصال تليفونيًا بمحافظ الجيزة، لتقديم الشكر له للاستجابة السريعه لشكواها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسه حقهم الانتخابي فى المناخ الديمقراطى الذى يشهده بلدنا حاليًا.