الخطوط الجوية العراقية تنفي تلقيها إنذارًا من مطار دبي

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم، توضيحا بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبي إنذارًا لها، فيما دعت وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي للتأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام.

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المعلومات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تقديم إدارة مطار دبي إنذار إلى الناقل الوطني بسبب الاشتباه بنقل أحد المسافرين المصابين بفيروس كورونا لا صحة لها"، وفقًا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت الجوية العراقية، أنّ "الخطوط الجوية العراقية كانت وما زالت من الشركات السباقة بالالتزام بجميع الإجراءات الصحية والوقائية والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الطيران الإقليمية والدولية وتحديدًا ما يتعلق بفحص (بي سي آر) PCR الخاص بإثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة والتزام الطواقم بالإجراءات الوقائية".

ودعت الشركة، وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي للتأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام، مجددة دعوتها للمسافرين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المتبعة في المطارات المحلية والخارجية حفاظا على الصالح العام.