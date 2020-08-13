الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات عسكرية في مضيق تايوان

أعلن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم، أنّ الجيش الصيني أجرى مناورات بالذخيرة الحية في منطقة مضيق تايوان "كإجراء ضروري لحماية السيادة الوطنية والاستقرار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل "تشانج تشون هوي"، في تصريح اليوم، "أجرت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات قتالية بالذخيرة الحية شاركت فيها وحدات متعددة، وذلك في مضيق تايوان وحول المياه في المناطق الشمالية والجنوبية للمضيق كجزء من الجهود لقياس القدرات القتالية لمختلف الأفرع".

وأضاف "هوي"، أنّ "دولة بعينها اتخذت سلسلة من الإجراءات وأرسلت إشارة خاطئة للغاية إلى "قوى الانفصال" في منطقة تايوان، ومثل هذه التحركات أضرت بشكل خطير بالسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد هوي، أنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، متعهدا في الوقت ذاته بالدفاع عن سيادة الصين ووحدة أراضيها، موضحا أنّ التدريبات والدوريات إجراءات ضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي، وأنّ قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني ستظل يقظة وتتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.