بكين تحث واشنطن على وقف جميع أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، تقديم احتجاج رسمي لدى الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، إلى تايوان، مشددة على معارضة بكين الشديدة للتبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "إن ما فعلته الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير التزاماتها بشأن قضية تايوان، التي تعد الأهم والأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين".

ودعا "جيان"، واشنطن إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الدولتين، ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية والاتصالات مع منطقة تايوان، ووقف رفع مستوى العلاقات الجوهرية بين الولايات المتحدة وتايوان، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحكمة حتى لا تتسبب في أضرار جسيمة بالتعاون الصيني الأمريكي في المجالات المهمة والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

الولايات المتحدة وتايوان توقعان مذكرة تفاهم لتعميق التعاون بمجال الصحة

ووقعت الولايات المتحدة وتايوان، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعميق الشراكة بين البلدين في مجال التعاون الصحي.

وشهد توقيع المذكرة وزير الصحة والرعاية الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، ووزير الصحة والرفاهية التايواني "شيه-شونج شن"، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد عازار، أن زيارته إلى تايوان تعد اعترافًا بالصداقة والشراكة العميقة بين البلدين في الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية والقيم الديمقراطية والشفافة، فيما أوضح "شن"، أن الزيارة تعد بداية فصل جديد في العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صحفي، أن مذكرة التفاهم توسع التعاون في مجالات تشمل الأمن الصحي العالمي والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها والوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة وغيرها من المجالات المرتبطة بالصحة.

وأشاد عازار، بتجربة تايوان في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتغلبها على تلك الجائحة، وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة تايوان، "تساي إنج ون"، اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تتشارك مع تايوان منذ أكثر من 20 عامًا، بعلاقة جيدة في البحوث الطبية والصحية".

وأضاف الوزير الأمريكي، أن "تجربة تايوان في مواجهة مرض سارس ساهمت في مساعدتنا لمواجهة كوفيد 19، كما أن مركز تايوان شارك بمعلومات ساهمت بالارتقاء عالميا بمواجهة كوفيد 19".

وأشارعازار، إلى أن "واشنطن وقعت على بيان مع تايبيه، لتأكيد التعاون على المدى الطويل لمواجهة مختلف التحديات"، مؤكدا "سنستمر بالتعاون مع تايوان في مجالات عدة منها المختبرات المتطورة".

وتابع عازار: "نحن وقفنا إلي جانب تايوان في عدد من الملفات"، داعيًا إلى تشجيع تايوان على الانخراط في منظمة الصحة العالمية.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، بدأ في وقت سابق، زيارته إلى العاصمة التايوانية تايبيه في زيارة يعتقد أنها الأعلى مستوى من جانب مسؤول أمريكي منذ 4 عقود.