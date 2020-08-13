الدقهلية تحصد 4 مراكز بين العشرة الأوائل بالثانوية الأزهرية

حصدت منطقة الدقهلية الأزهرية 4 مراكز بين العشرة الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي أعلنها الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم للعام الدراسي 2019-2020م.

ففي القسم العلمي حصل على المركز التاسع مكرر الطالب عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، بقرية قرقيرة مركز السنبلاوين، علي مجموع 648 درجة بنسبة 99.69%.

واحتلت الدقهلية مركزين في القسم الأدبي، فحصدت الثاني أدبي الطالبة أسماء عبدالله محمد عبدالله، بمعهد فتيات كفر المقدام، مركز ميت غمر، بمجموع 623 درجة، بنسبة 98.89%.

وحصلت على المركز التاسع الطالبة فداء رضا السيد أحمد، بمعهد فتيات ميت النحال، مركز دكرنس، بمجموع 618 بنسبة 98.1%.

وعلى مستوى المكفوفين حصل على المركز الخامس الطالب أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، من قرية الكفر الجديد، بنسبة 91.27%.