التشيك لا تخطط لاستبعاد روسيا من مناقصة محطة الطاقة الكهروذرية

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم، إنّ بلاده لا تعتزم استبعاد أي طرف من مناقصة بناء وحدة طاقة جديدة في محطة الطاقة الكهروذرية بمنطقة دوكرفاني.

وأوضح بابيش، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنّنا "كعضو في الاتحاد الأوروبي، وكما هو الحال في مثل هذه المناقصات، لا يمكننا استبعاد أي شخص منها، أوضحت ذلك لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، واعتقد أنّه فهم ذلك".

وجاء ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنّ تعزيز مكانة روسيا في البنية التحتية الاستراتيجية لجمهورية التشيك من الممكن أن يضعف أمنها.

وأعلن المدير العام لشركة الطاقة التشيكية دانيال بينيس، في وقت سابق، أنّه سيتم الإعلان في ديسمبر المقبل عن مناقصة لبناء وحدة طاقة جديدة في جنوب الجمهورية.

ومن المقرر أن يبدأ بناء الوحدة في 2029 على أن تكون جاهزة في عام 2036، ورغم أنّ إعلان المناقصة سيكون في نهاية العام الحالي، إلا أنّ 6 شركات قدمت في 2018 طلبات للمشاركة في المناقصة، بما في ذلك "روس آتوم" الروسية و"ويستينج هاوس" الأمريكية.