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استطلاع رأي لـ"القومي للترجمة" حول مبادرة "أريد أن أقرأ هذا الكتاب"

كتب:

الهام زيدان
01:06 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
لدكتورة علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة

لدكتورة علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة

قالت الدكتورة علا عادل مدير المركز القومي للترجمة، إنَّ شهر مايو الماضي، شهد إطلاق مبادرة "أريد أن أقرأ هذا الكتاب بالعربية"، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ إجراء استطلاع رأي للقراء رغبة من المركز في مشاركة القراء في كل ما يخص إصدارات المركز، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.surveymonkey.com/r/DX9XP6T.

جدير بالذكر أنَّ الدكتورة علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة، أطلقت هذه المبادرة، داعية  القراء والمهتمين بإصدارات المركز لترشيح الكتب التي يريدون ترجمتها إلى العربية.

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