أبرز حوادث غرق "الشقيانين" في النيل بمعديات الموت

أعاد مشهد غرق معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم مشاهد عدة راح فيها الكثير من الضحايا سواء في معديات أو مراكب يستقلها سكان المنطقة لعبور النيل.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث. وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقي، بحثا عن غرقى ومفقودين.

أبرز حوادث المعديات

غرق معدية في البحيرة

أبلغ أهالي البحيرة والمنوفية، في الساعات الأولى من صباح الخير، بغرق معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

غرق معدية الشهداء

في مارس الماضي غرقت مركب ركاب تستخدم كمعدية في قرية دناصور بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث لقي شخصا مصرعه وتم إنقاذ 12 آخرين.

غرق معدية بشتامي

في نوفمبر لعام 2018 غرقت معدية في النيل تنقل مواطنين بين قريتي الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص إصابة آخرين، وكانتوزارة الصحة دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، وكانت المعدية تقل 23 مواطناً.

غرق معدية ميت أبو غالب

في 5 مارس 2018 أعرب أهالي مدينة ميت أبوغالب، عن سخطهم بسبب غرق المعدية التي يستقلها العمال والطلاب وصولا لأعمالهم ومدارسهم، مطالبين بتوفير أتوبيس نهري جديد حيث تربط المعدية مدينة ميت أبو غالب بشرباص وهو ما تسبب في أزمة للأهالي الذين تعطلت أعمالهم والطلاب الذين باتوا يتوجهون لمدارسهم بصعوبة.

غرق معدية كفر الشيخ

في يناير2016 شهدت محافظة كفر الشيخ حادث غرق معدية قرية سنديون التابعة التابعة لمركز فوه، بنهر النيل وتم انتشال 7 جثث، وإنقاذ 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة.