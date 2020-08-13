بالصور والفيديو.. تفاصيل غرق معدية الرياح التوفيقي في البحيرة

أبلغ أهالي البحيرة والمنوفية، في الساعات الأولى من صباح الخير، بغرق معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال جثتين، وعلى الفور انتقل الإسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى، مؤكدا أنه سيتم إيداع الجثث في مستشفى منوف العام لحين اتخاذ النيابة العامة قرارها.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكانت معدية بالرياح التوفيقى تقل سيارات ومواطنين، غرقت أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

كما أكدت مصادر بالحماية المدنية، إنقاذ 3 مصابين فى حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات، فى ترعة الرياح البحيرى، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكان على متنها سيارتان.

وأفادت مصادر بأن المعدية كان على متنها سيارتان إحداهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد الذين تم انتشالهم أحياءًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات لطباخ ولا تتوفر أى معلومات بشأنها.

وتنشر "الوطن" الصور الأولى لغرق المعدية التى كانت تقل 3 سيارات على الأقل، وتجمع الأهالى على ضفتى الرياح، انتظارا لخروج الغرقى.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو لبعض الشباب يحاولون إنقاذ المصابين من المواطنين داخل المعدية.