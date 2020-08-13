محافظ البحيرة: 10 آلاف جنيه لأسر ضحايا "معدية الموت"

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة "عشرة آلاف جنيه" لأسرة كل متوفى من ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيري، أمام قرية دمشلة بمركز ومدينة كوم حمادة.

جاء ذلك خلال إشراف اللواء هشام آمنة على أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وجرى انتشال جثمان أحد الضحايا وهو محمد عبد اللاه عبدالقادر السري، 27 عاما، طباخ، وجار البحث عن 3 مفقودين وهم: محمد عبدالله عبدالقادر 27 عاما، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن سائقي المعدية التي غرقت منذ قليل بالرياح التوفيقى، أمام قرية دمشلى بكوم حمادة، ما بين محافظتى البحيرة والمنوفية، خرجا منذ قليل من المياه، فى الوقت الذى غرق آخرون داخل سياراتهم التي كانت بالمعدية.

وكانت معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، غرقت أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقى، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهرى على ضفتى الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.