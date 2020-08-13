رئيس التحرير

محمود مسلم

خروج اثنين من مصابي حادث "معدية البحيرة"

كتب:

إبراهيم الديهي
03:16 م | الخميس 13 أغسطس 2020
استخراج احدي السيارت الغارقة في حادث المعدية

استخراج احدي السيارت الغارقة في حادث المعدية

أعلن الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، خروج مصابين بحادث غرق معدية دمشلي بالبحيرة من مستشفى منوف العام، بعد استقرار حالتهما الصحية وتلقيهما الرعاية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقي، بحثًا عن الغرقى والمفقودين.

اقرأ المزيد:

غلق 16 صيدلية مخالفة في المنوفية

الانتهاء من فرز 350 لجنة في المنوفية

الانتهاء من فرز 140 لجنة فرعية في المنوفية

جامعة المنوفية تعلن حاجتها لوظائف شاغرة.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

رئيس "انتخابات المنوفية" لـ"الوطن": كبار السن والمرأة الأكثر تصويتا

"قومي المرأة المنوفية" يمكّن مسنة وزوجها من التصويت في انتخابات الشيوخ

انتظام فتح لجان انتخابات الشيوخ لليوم الثاني في المنوفية

تواجد أمني بمحيط لجان الشيوخ في المنوفية

محافظ المنوفية لـ"الوطن": أشمون الأكثر مشاركة بانتخابات الشيوخ أول يوم

محافظ المنوفية: لم نسجل أي حالات اشتباه بكورونا بين الناخبين