خروج اثنين من مصابي حادث "معدية البحيرة"

أعلن الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، خروج مصابين بحادث غرق معدية دمشلي بالبحيرة من مستشفى منوف العام، بعد استقرار حالتهما الصحية وتلقيهما الرعاية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقي، بحثًا عن الغرقى والمفقودين.